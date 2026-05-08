С 9 мая в Туле появится тематический троллейбус ко Дню Победы и годовщине обороны города.

С 9 мая в Туле запускается тематический троллейбус, приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 85-летию героической обороны Тулы и 50-летию присвоения городу звания «город-герой».

Дизайн транспорта разработали специалисты Тульского музейного объединения: на внешних панелях и внутри салона размещены ключевые события обороны Тулы осенью и декабре 1941 года, имена участников и важные исторические даты.

Особенность оформления - QR-коды, отсканировав которые пассажиры могут перейти на сайт музея или прослушать аудиоэкскурсию о подвиге туляков и о том, как 7 декабря 1976 года Тула официально стала городом-героем.

Троллейбус будет курсировать по маршруту №1 - от Малых Гончаров до станции «Южная». В День Победы до 13:00 движение будет скорректировано из-за ограничений на параде, после чего транспорт вернётся к обычному графику.

Тематический троллейбус будет работать до декабря 2026 года - вплоть до годовщины начала героической обороны Тулы.