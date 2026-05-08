У фермера из Тульской области аннулировали документы на 4 450 тонн зерна Фото: Алексей ФОКИН.

Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям провело контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом в отношении индивидуального предпринимателя — главы крестьянско-фермерского хозяйства из Куркинского района.

При мониторинге данных в системе Росаккредитации специалисты выявили, что фермер зарегистрировал декларации о соответствии на партии ячменя и пшеницы пищевого назначения общим весом 4 450 тонн. В протоколах испытаний, на основании которых были выданы документы, отсутствовало указание места отбора образцов зерна. Также предприниматель не провел испытания на содержание ГМО, а в протоколах не было информации о применении пестицидов и агрохимикатов.

В ведомстве пришли к выводу, что указанные испытания по показателям безопасности не могут считаться достоверными и приниматься во внимание при оценке соответствия требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности зерна».

В апреле Россельхознадзор признал декларации, зарегистрированные ИП Селявиным, недействительными. Предпринимателю также вынесли предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства РФ.