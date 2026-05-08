НовостиОбщество8 мая 2026 9:59

Главу администрации Арсеньевского района оштрафовали на 10 тысяч рублей

На судебное заседание чиновник не явился
Михаил КОРЕНЮГИН
Фото: Алексей ФОКИН.

В Тульской области суд вынес решение по делу о нарушении законодательства в области гражданской обороны. Глава администрации Арсеньевского района был оштрафован на 10 000 рублей.

Поводом для разбирательства стала проверка, проведенная в апреле 2026 года, в ходе которой выявили серьёзные недостатки: в районе не были подготовлены силы для срочного захоронения трупов, отсутствовали резервы водоснабжения и энергоснабжения, не имелось запасов химических реагентов для тушения пожаров, а также не обеспечено функционирование объектов экономики в условиях чрезвычайной ситуации.

На судебное заседание чиновник не явился, однако направил заявление с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие и заверил, что нарушения будут устранены. Суд принял это во внимание, но все же назначил административное наказание в виде штрафа