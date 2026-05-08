Клещи покусали уже 179 туляков с начала сезона

С начала марта в Тульской области зарегистрировано 179 случаев присасывания клещей, 43 из которых — у детей. Это почти вдвое меньше, чем в прошлом году за аналогичный период — тогда было 378 случаев.

За минувшую неделю за помощью обратились 57 человек, включая 17 несовершеннолетних. Чаще всего клещи нападали на придомовых территориях частных домов (24%), на садоводческих участках (23,5%) и возле многоквартирных домов (19,6%). Реже — в лесах (5,6%).

Лабораторно исследовали 271 клеща: 171 снятого с людей и 100 собранных в природе. Инфицированность боррелиями составила 14,6%, анаплазмой — 8,2%.

Акарицидные обработки провели уже на 66 гектарах. Работы продолжаются.