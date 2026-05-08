В Киреевске возбуждено уголовное дело о мошенничестве при ремонте поликлиники.

Киреевская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в ГУЗ ТО «Киреевская центральная районная больница».

Выяснилось, что 31 марта 2025 года учреждение заключило контракт с ООО «Универсал» на капитальный ремонт части здания поликлиники, включая вывоз и утилизацию строительного мусора. Согласно бухгалтерской отчетности, подрядчик якобы выполнил эти работы и получил за них свыше 500 тысяч рублей.

Однако при выезде на место сотрудники прокуратуры установили, что вывоз отходов фактически не производился.

По результатам проверки материалы были переданы в следственный орган в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 37 УПК РФ для дачи уголовно-правовой оценки. В итоге возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.

Расследование находится на контроле прокуратуры.