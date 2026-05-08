В Тульской области усилят дорожный контроль в праздничные дни.

Госавтоинспекция Тульской области сообщает, что в предстоящие выходные и праздничные дни на территории региона пройдут профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП и пресечение управления транспортом в состоянии опьянения.

Особое внимание инспекторы уделят местам проведения праздничных мероприятий, зонам массового отдыха, торговым точкам, продающим алкоголь, а также отдалённым населённым пунктам, где риск нарушений повышен.

Госавтоинспекция УМВД России по Тульской области призывает всех участников движения строго соблюдать Правила дорожного движения и не пренебрегать мерами безопасности.