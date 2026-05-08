Двое туляков предстанут перед судом за кражу товаров из пункта выдачи на 290 тысяч рублей.

Прокурор Привокзального района Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей — 18 и 19 лет. Им предъявлено обвинение по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ.
По данным следствия, с 10 января по 4 февраля 2026 года молодые люди оформляли заказы на дорогостоящие товары через один из популярных маркетплейсов, используя разные аккаунты. После получения посылок они подменяли оригинальные товары на другие предметы, а затем инициировали процедуру возврата, получая полную компенсацию от продавца.
Общая сумма похищенного превысила 290 тысяч рублей, а количество поддельных возвратов составило более 30 наименований.
Обвиняемые признали вину и полностью возместили ущерб пострадавшей стороне.
Уголовное дело направлено в Привокзальный районный суд Тулы для рассмотрения по существу.