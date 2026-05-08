В Тульской области за прошедшие сутки потушили семь пожаров. Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшие сутки 7 мая на территории Тульской области не зафиксировано чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах.

Спасатели ликвидировали семь техногенных пожаров. В Новомосковске на улице Мира загорелся мусорный контейнер — огонь потушили на площади четырех квадратных метров силами четырех спасателей и одной единицы техники. В Донском в Солнечном переулке микрорайона Бобрик-Гора возгорание в гараже устранили на 32 квадратных метрах при участии семи спасателей и двух машин.

В рабочем поселке Чернь на улице Вознесенского произошел пожар в квартире первого этажа. Его площадь составила два квадратных метра. Пять спасателей и две единицы техники справились с огнем, один человек был спасен, пострадавших нет.

В поселке Рудаково городского округа Тула в Лазурном переулке горел частный жилой дом. Площадь возгорания — три квадратных метра, задействованы 13 спасателей и четыре единицы техники.

В деревне Богданово Белевского района загорелись тюки с сеном на улице Придорожная — шесть спасателей и две машины быстро локализовали огонь. В поселке Товарковский Богородицкого района на улице Совхозная горели гараж и автомобиль, площадь пожара достигла 30 квадратных метров, работали восемь спасателей и три единицы техники.

Еще один пожар произошел в частном доме в деревне Сухотино Богородицкого района. Огонь охватил 32 квадратных метра, его потушили восемь спасателей и две машины. Во всех случаях пострадавших не было.

Кроме того, подразделения МЧС России четыре раза привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий — по одному случаю в Узловском, Богородицком, Веневском районах и в городском округе Новомосковск.