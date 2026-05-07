Иностранец попался в Кимовске с крупной партией метадона в закладках Фото: Алексей ФОКИН.

Кимовский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении 24-летнего иностранца. Мужчину обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере в составе группы по предварительному сговору.

По данным следствия, с конца августа по начало сентября 2025 года обвиняемый согласился участвовать в распространении метадона через тайники-закладки на территории Тульской области. Он получил партию наркотика, расфасовал с помощью электронных весов в десять свёртков и отправился раскладывать их в Кимовске.

Однако закончить «работу» он не успел — его задержали полицейские.

Всего у иностранца изъяли 4,5 грамма запрещенного вещества. Теперь его дело будет рассматривать Кимовский районный суд.