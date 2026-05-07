Тульские легкоатлеты разыграли медали в память о великих тренерах Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле состоялся турнир по лёгкой атлетике, посвященный памяти заслуженных тренеров России Ю.Н. Красноглазова, С.С. Реутова, О.А. Татаринова, Б.В. Рабая и заслуженного работника физической культуры и спорта России Н.В. Елисеева. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Алексина, Новомосковска, Щекино, Кимовска, Советска, Узловой, Серпухова, Чехова, Ясногорска и Тулы.

Победители определялись в нескольких возрастных категориях на дистанциях 100 метров и в прыжках в длину. Среди участников 2013–2014 годов рождения лучшие результаты на стометровке показали Софья Свешникова (13,46 секунды) и Дмитрий Сигунов (13,58 секунды).

В возрастной группе 2011–2012 годов победителями стали Ксения Макарова (12,79 секунды) и Дмитрий Егоров (11,61 секунды).

Среди спортсменов 2009–2010 годов отличились Анна Дубовая (12,23 секунды) и Всеволод Сафронов (10,96 секунды). В старшей группе (2008 год и старше) лучшим на стометровке стал Антон Гугнин с результатом 10,96 секунды.

В прыжках в длину среди спортсменов 2009–2010 годов победу одержали Дарья Батурина (5 метров 35 сантиметров) и Максим Антонов (6 метров 54 сантиметра).

В возрастной категории 2008 год и старше лучшие результаты показали Лика Истоцкая (5 метров 27 сантиметров) и Кирилл Кудрявцев (6 метров 9 сантиметров).

Все победители и призёры получили медали соответствующих достоинств.