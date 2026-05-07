Прокуратура добилась компенсации для пожилой тулячки, упавшей на неубранной остановке. Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Пролетарского района Тулы провела проверку по жалобе 75-летней жительницы, которая пострадала из-за неочищенной от снега и наледи территории возле общественного транспорта.

В январе 2026 года женщина направлялась к трамвайной остановке «Улица Плеханова», но упала на скользких и необработанных ступенях, ведущих к ней. В результате травмы ей был диагностирован закрытый вывих правого плечевого сустава. С помощью прохожих и родных пострадавшую доставили в травмпункт, где ей оказали первую помощь. Сейчас она находится на амбулаторном лечении.

В защиту её прав прокурор подал в суд иск о компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требование и обязал Управление по благоустройству администрации Тулы выплатить женщине 50 000 рублей.