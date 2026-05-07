Стало известно, как будут работать музеи Тульской области с 9 по 11 мая. Фото: Алексей ФОКИН.

В праздничные дни, приуроченные к Дню Победы, филиалы Тульского музейного объединения будут открыты для посетителей по специальному графику.

9 мая большинство городских музеев начнут работу с 10:00 и будут открыты до 20:00. В этот список входят Музей декоративно-прикладного и народного искусства, Музей изобразительных искусств, Фонд искусств, Выставочный зал, Музей П.Н. Крылова, Дом-музей В.В. Вересаева, Богородицкий дворец-музей и парк, Историко-мемориальный музей Демидовых, Музей обороны Тулы, выставка «Мы знаем, ZA что сражаемся» в парке «Патриот» и Дом-музей Щедриных. Музей «Тульский кремль», Тульский военно-исторический музей, Музей «Тульские самовары», Краеведческий музей и Мемориальный музей Н.И. Белобородова откроются позже — в 12:00, но также будут работать до 20:00. При этом загородные музеи — «Спасское» им. В.А. Стародубцева, Девягорско-Лихвинский музей-заповедник, музей-заповедник «Бежин луг», Музей русского и современного искусства в Крапивне, Музей на станции Жданка, Музей В.Ф. Руднева и усадьба «Дворяниново» — будут доступны для посещения с 10:00 до 18:00.

10 мая все основные музеи в Туле и области снова откроются с 10:00 до 20:00. Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд „Тульский рабочий“» в этот день работает с 11:00 до 19:00.

11 мая большинство учреждений, включая как городские, так и загородные музеи, будут работать с 10:00 до 18:00. Комплекс «Бронепоезд „Тульский рабочий“» также открыт с 11:00 до 19:00.

Тулякам и гостям региона рекомендуется заранее уточнить график интересующего музея, особенно если планируется поездка в отдаленные локации.