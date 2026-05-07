В Туле возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на сумму свыше 19 миллионов рублей. Фото: Алексей ФОКИН.

Следственный отдел по Зареченскому району Тулы возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 199 УК РФ.

По данным следствия, руководители коммерческой организации, специализирующейся на ремонтных работах, умышленно указали недостоверные сведения в налоговых декларациях, чтобы снизить обязательные платежи в бюджет. В результате ущерб государству составил более 19 миллионов рублей.

В рамках расследования проведены обыски, в ходе которых изъяты документы и технические устройства, имеющие значение для дела. Следователи продолжают выполнять необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.

Одновременно предпринимаются меры по возмещению причиненного ущерба федеральному бюджету.