В Тульской области выявили нарушения при оформлении ветеринарных документов. Фото: Алексей ФОКИН.

В апреле 2026 года Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провело дистанционную проверку в сфере ветеринарии в отношении индивидуального предпринимателя из города Донской.

В ходе анализа электронных ветеринарных сопроводительных документов, оформленных в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии, было установлено, что предприниматель не произвел гашение 930 документов в установленные сроки.

По результатам проверки предпринимателю вынесено предостережение о недопустимости подобных нарушений в будущем.