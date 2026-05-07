10 мая в Ясной Поляне стартует новый сезон велоэкскурсий. Фото: Алексей ФОКИН.

С 10 мая 2026 года в музее-усадьбе «Ясная Поляна» возобновляются велоэкскурсии — уже традиционное летнее мероприятие, которое проводится несколько лет подряд. Маршрут пролегает по тем самым тропам, где Лев Толстой совершал свои пешие и верховые прогулки.

Интересно, что сам писатель освоил велосипед в возрасте 67 лет и с удовольствием катался по улицам Москвы и Тулы, а также по лесам и паркам своей усадьбы. Именно это увлечение легло в основу идеи создания велоэкскурсий для посетителей музея.

Маршрут протяжённостью 10 километров включает ключевые точки яснополянского заповедника: любимую скамейку писателя, Калинов луг, место старой мельницы, реку Воронку, а также мемориальные леса и посадки. Во время экскурсии гид расскажет, как эти места выглядели при жизни Толстого, и напомнит эпизоды из его дневников, писем и художественных произведений, связанные с ними.

Велоэкскурсии проводятся по субботам, воскресеньям и праздничным дням в 10:30. Для организованных групп от четырёх человек возможны заезды и в будние дни — в 16:00.

Старт и финиш — у здания гостиницы в гостиничном комплексе «Ясная Поляна» (администрация музея). Важно: экскурсии проходят только в хорошую погоду.