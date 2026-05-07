В Тульской области за прошедшие сутки потушили пять пожаров. Фото: материалы пресс-служб.

За прошедшие сутки 6 мая на территории Тульской области не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах. Спасатели МЧС России к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий не привлекались.

За этот период было ликвидировано пять техногенных пожаров. В деревне Лобжа Дубенского района загорелся легковой автомобиль на улице Центральная. Огонь потушили четыре спасателя при поддержке одной единицы техники. Пострадавших нет.

На 37-м километре трассы "Тула — Новомосковск" в Киреевском районе возгорание произошло в автобусе. К тушению привлекли шестерых спасателей и две машины МЧС. Никто не пострадал.

В городе Щекино на улице Московская одновременно загорелись три автомобиля. Пожарные оперативно справились с огнем силами пяти человек и двух единиц техники. Пострадавших не было.

В рабочем поселке Новогуровский городского округа Алексин на улице Железнодорожная загорелась транспортерная лента. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Для её ликвидации задействовали 11 спасателей и шесть единиц техники. Пострадавших нет.

Самый крупный пожар произошел в Туле на Красноармейском проспекте — в квартире на седьмом этаже многоквартирного дома. Огонь охватил семь квадратных метров. На месте работали 29 спасателей и восемь единиц техники. Из здания были эвакуированы 15 человек. К сожалению, 80-летняя женщина получила отравление продуктами горения и была госпитализирована.