Прокуратура проверяет агрофирму в Заокском районе из-за разлива отходов животноводства. Фото: Алексей ФОКИН.

Тульская природоохранная прокуратура начала проверку в отношении ООО «Раздолье-Агро» после обращения жительницы села Ненашево Заокского района. Она сообщила о разливе побочных продуктов животноводства за пределы производственной территории предприятия.

Для объективной оценки ситуации к проверке подключили специалистов Россельхознадзора, Росприроднадзора (Приокское межрегиональное управление), а также представителей министерства сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области.

В ходе выезда в село Ненашево был проведен осмотр: проверили производственные зоны, площадки для хранения отходов, прилегающие земли и ближайший водный объект. Установлено, что сточные воды действительно разлились на участок рядом с предприятием.

Прокуратура запросила документы по вопросам охраны окружающей среды, ветеринарного контроля и использования природных ресурсов, а также организовала отбор проб почвы и воды для лабораторного химического анализа.

По итогам проверки будет принято решение о применении мер прокурорского реагирования.