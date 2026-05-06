7 мая без света в Туле останутся десятки домов Фото: Алексей ФОКИН.

В четверг, 7 мая, несколько районов Тулы ожидают плановые отключения электричества. Это связано с ремонтно-восстановительными работами на участках электросетей.

В этот день света временно не будет по следующим адресам:

- ул. Мира, 60, 62; пр-т Ленина, 88, 90, 90-а; ул. Смидович, 1-а, 2 (с 9:00 до 16:00);

- ул. Софьи Перовской, 3/55, ул. Пушкинская, 53, 55 (с 8:30 до 16:30);

- п. Михалково: СНТ "Приволье" (с 9:00 до 17:00);

- ул. Карбышева, 29-39 (нечётн.), 33-а; ул. Белоусова, 54, 56, 60, 64, 64-а; Школьный пр-зд, 1-43 (нечётн.), 1-а, 28 (с 9:00 до 17:00);

- Кирпичный пер., 19, 21, 23, 25, 27, 26, 28, 28-а; ул. Железнодорожная, 26-а, 27, 27-а, 29, 30, 31 (с 9:00 до 17:00);

- ул. Жореса 2-12 (чётн.), 3-9 (нечётн.), 12-а; 2-ая Хомутовка 7-17 (нечётн.), 12, 14, 13-а (с 9:00 до 17:00);

- Венёвское шоссе, 23, 31, 31-а, 41-а, КНС с/х Ново-Медвенский (с 9:00 до 17:00).