В Туле обрабатывают общественные пространства от клещей Фото: Алексей ФОКИН.

Сегодня, 6 мая, специалисты проводили акарицидную обработку в сквере имени А.С. Пушкина в Пролетарском округе Тулы. Как рассказал начальник главного управления по округу Максим Колычев, к этим работам приступают сразу при наступлении благоприятных погодных условий. Ранее обработали Пролетарскую набережную, Кировский сквер и общественное пространство у дома №13 по улице Кутузова. Всего в Пролетарском округе предстоит обработать от клещей 31 гектар территории.

После обработки территорию маркируют информационными табличками с наименованием подрядчика, контактными данными ответственного лица, датой обработки и названием средства. Жителей просят воздержаться от прогулок и выгула питомцев на этих участках до даты, указанной на табличке.

В этом году акарицидную обработку в Туле проведут на площади более 160 гектаров. Работы ведутся во всех округах, включая населенные пункты Большой Тулы. По поручению главы администрации Ильи Беспалова особое внимание уделяют скверам, местам отдыха, территориям у детских площадок и площадкам для выгула собак.

Обработку проводят ежегодно весной, а при необходимости повторяют в конце лета. Жители могут обратиться за акарицидной обработкой в главное управление своего территориального округа.