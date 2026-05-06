За неделю мошенники обманули 17 туляков на сумму свыше 10 миллионов рублей.

С 29 апреля по 4 мая 2026 года в Тульской области зафиксировано 17 случаев мошенничества, совершенных по телефону и через мессенджеры. Общая сумма ущерба превысила 10 миллионов рублей.

Злоумышленники чаще всего представлялись сотрудниками правоохранительных органов или Банка России. Они сообщали жертвам о якобы несанкционированных операциях по их счетам и убеждали срочно перевести деньги на так называемые «безопасные счета», чтобы «защитить» средства от хищения.

Один из пострадавших вступил в переписку в соцсети с людьми, выдававшими себя за полицейских. Ему сообщили, что его пытаются обмануть, и для сохранности средств нужно перевести их на специальный счет. В подтверждение своей «легитимности» мошенники прислали поддельные доверенности от имени потерпевшего и фальшивые заявки на кредиты. Поверив им, мужчина перевел более 200 тысяч рублей, после чего связь с аферистами оборвалась.

По этому факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц с причинением значительного ущерба).

Прокуратура Тульской области осуществляет надзор за ходом расследования и проверяет соблюдение законности при производстве следственных действий.