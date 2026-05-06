В Киреевском районе сотрудники полиции нашли у местного жителя больше килограмма наркотиков. Фото: материалы пресс-служб.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Киреевскому району пресекли незаконное хранение наркотических средств в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

По предварительным данным, в деревне Криволучье у 38-летнего неработающего местного жителя дома было обнаружено и изъято растительное вещество. Экспертиза Экспертно-криминалистического центра УМВД по Тульской области подтвердила: изъятое — части растений конопли, содержащие тетрагидроканнабинол. Общий вес составил 1 кг 315 г, что квалифицируется как крупный размер.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства происшествия и выяснять источники происхождения изъятого наркотического вещества.