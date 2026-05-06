В Туле на Пролетарском мосту из-за жары выгнуло трамвайные рельсы. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Туле на Пролетарском мосту приостановлено движение трамваев из-за деформации рельсов, вызванной аномальной жарой. Очевидцы опубликовали в соцсетях фотографии участка, где рельсы выгнулись и поднялись над полотном, сделав проезд невозможным.

Как пояснили в «Тулгорэлектротрансе», причиной стал резкий перепад температур: металл расширился, и один из рельсов выбросило из своего положения.

В настоящий момент на месте происшествия работает аварийная служба, которая устраняет повреждение.