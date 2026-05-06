Туляки завоевали десятки медалей на международных соревнованиях и чемпионате России по восточному боевому единоборству Фото: Алексей ФОКИН.

В Москве завершились Международные соревнования, а также чемпионат и первенство России по восточному боевому единоборству в дисциплине «Кобудо». Мероприятие в Академии спорта «Динамо» собрало более 2000 участников из 30 стран и 36 регионов России.

Тульские спортсмены показали высокие результаты и завоевали множество наград.

На Международных соревнованиях Максим Авдошин стал первым среди мужчин в состязаниях с духовой трубкой, Вячеслав Бессуднов занял третье место среди юниоров в той же дисциплине, в категории «нунчаку» среди мужчин Рахманбек Таибов - чемпион, Владислав Смирнов - второй, среди юниоров в «нунчаку» все три бронзовые медали достались тулякам: Владиславу Смирнову, Вячеславу Бессуднову и Елизавете Кожуриной, в командном зачете мужчины (Авдошин, Кондратьев, Козырьков) и юниоры (Таибов, Смирнов, Бессуднов) завоевали золото.

На чемпионате России Максим Авдошин в шестой раз стал чемпионом страны в дисциплине «нунчаку», Мария Осокина - серебряный призер в ниппон-кэмпо (женщины до 65 кг), Ирина Трофимова - бронза в ниппон-кэмпо (девушки до 55 кг), а команда мужчин (Авдошин, Козырьков, Кондратьев) снова стала первой в кумитэ-предмете.

На первенстве России лучший результат показал Остап Кондратьев: он выиграл абсолютную категорию в ниппон-кэмпо и стал чемпионом в командных боях с нунчаками. В октябре 2026 года он примет участие в Первенстве Европы по «Вьет во Дао» в Бельгии. Также бронзу завоевали Виктория Ханина (ниппон-кэмпо, девушки до 50 кг) и Владислав Смирнов (юниоры до 80 кг). Команда юниоров в кумитэ-предмете повторила успех - золото.

На открытии соревнований главному тренеру сборной Тульской области Антону Кондратьеву присвоили 7 дан по Кобудзюцу.

Подготовку спортсменов обеспечили тренеры-преподаватели: Антон Кондратьев, Анжела Белозор, Екатерина Зайцева и Илья Осокин.