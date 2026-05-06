9 мая в центре Тулы временно ограничат продажу алкоголя. Фото: Алексей ФОКИН.

9 мая в Туле на площади Победы с 12:00 до 18:00, на площади Ленина и Казанской набережной с 10:00 до 22:00 состоятся праздничные мероприятия, посвященные 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В соответствии с законом на территории Тульской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей, на расстоянии менее 1000 метров от входа (входов) для посетителей в места проведения публичного мероприятия за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после его проведения.

Таким образом, в центре Тулы будет ограничена продажа алкогольной продукции (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху).