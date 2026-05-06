Прокуратура нашла нарушения в работе управляющей компании в Туле.

Прокуратура Зареченского района Тулы провела проверку деятельности управляющей компании ООО «Оружейная слобода» после многочисленных жалоб жильцов. Поводом стали обращения по вопросам содержания общедомового имущества.

В ходе проверки установлено, что компания не обеспечивает надлежащее обслуживание многоквартирных домов по следующим адресам: улица Литейная, дома 28 и 33; улица Галкина, дом 23; улица Штыковая, дом 47; улица Максима Горького, дом 47.

На объектах выявлены серьезные недостатки: протечки кровли, повреждения фасадов и конструкций подъездов, неисправности инженерных коммуникаций, а также ненадлежащее состояние подвальных помещений. Эти нарушения напрямую влияют на безопасность и комфорт проживания граждан.

Для устранения выявленных проблем прокуратура внесла представление руководителю. Исполнение его требований находится на постоянном контроле надзорного органа.