Прокуратура нашла нарушения в работе управляющей компании в Туле.

Прокуратура Зареченского района Тулы провела проверку деятельности управляющей компании ООО «Оружейная слобода» после многочисленных жалоб жильцов. Поводом стали обращения по вопросам содержания общедомового имущества.
В ходе проверки установлено, что компания не обеспечивает надлежащее обслуживание многоквартирных домов по следующим адресам: улица Литейная, дома 28 и 33; улица Галкина, дом 23; улица Штыковая, дом 47; улица Максима Горького, дом 47.
На объектах выявлены серьезные недостатки: протечки кровли, повреждения фасадов и конструкций подъездов, неисправности инженерных коммуникаций, а также ненадлежащее состояние подвальных помещений. Эти нарушения напрямую влияют на безопасность и комфорт проживания граждан.
Для устранения выявленных проблем прокуратура внесла представление руководителю. Исполнение его требований находится на постоянном контроле надзорного органа.