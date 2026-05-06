В Туле к Дню Победы высаживают цветочные композиции. Фото: Алексей ФОКИН.

В преддверии Дня Победы в Туле стартовала масштабная высадка цветов. Уже сегодня работы велись в районе Комсомольского парка. Всего в этом году в областной столице планируется разместить около 500 тысяч штук однолетних и многолетних растений, а также луковичных культур. Клумбы дополнительно оформят декоративной щепой.

Цветочные композиции появятся на 76 объектах, где сейчас цветут тюльпаны. После их отцветания на этих местах высадят рассаду однолетников.

Параллельно продолжится озеленение улицы Советской — на участке от Красноармейского проспекта до улицы Сойфера. Здесь запланирована посадка композиций из многолетних лиственных и хвойных деревьев, а также кустарников. Эскизы таких зон разрабатывают тульские дизайнеры. После согласования и утверждения проектов начнется непосредственная высадка.

Все работы по посадке цветов выполняет подрядная организация, выбранная по итогам аукциона. Основной этап завершат до 20 июня. Луковичные культуры, как обычно, будут высаживать осенью.