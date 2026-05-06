НовостиПроисшествия6 мая 2026 11:25

За сутки туляки перевели мошенникам почти 7,8 миллионов рублей

Жертвами злоумышленников стали граждане в возрасте от 19 до 50 лет
Михаил КОРЕНЮГИН
За сутки туляки перевели мошенникам почти 7,8 миллионов рублей.

Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшие сутки в полицию Тульской области поступило шесть заявлений о случаях мошенничества. Пострадавшие - жители региона в возрасте от 19 до 50 лет. Общая сумма, которую они перевели злоумышленникам, превысила 7 миллионов 730 тысяч рублей.

Наибольший ущерб нанесен 50-летней женщине из Центрального округа Тулы. По ее словам, с 24 апреля по 2 мая неизвестный по телефону убедил ее в возможности получить дополнительный заработок и таким образом завладел 5 миллионами 300 тысячами рублей.

Все случаи находятся на проверке, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествий и личности подозреваемых.