В Богородским районе мужчина оспаривает свидетельство о собственной смерти.

В Богородицком межрайонном суде Тульской области местный житель добивается отмены свидетельства о собственной смерти. Об этом сообщили пресс-службы судебного департамента и Управления Судебного департамента региона.

Согласно архивным данным, 4 ноября 1994 года в ЗАГСе города Певек был оформлен акт о смерти мужчины 1960 года рождения, якобы скончавшегося 3 ноября того же года.

Однако сам гражданин утверждает, что с 1980 по 1993 год действительно проживал и работал в Чаунском районе Чукотки, но затем переехал в Тульскую область, где с тех пор живет с семьей. По его версии, в 1994 году было найдено неопознанное тело без документов, и по ошибке ему присвоили его личные данные.

О проблеме мужчина узнал лишь спустя три десятилетия - в 2025 году, когда ему приостановили пенсионные выплаты и заблокировали банковские счета из-за статуса «умершего» в государственных базах.

На заседании суд уже заслушал шестерых свидетелей — родственников и знакомых, подтвердивших, что истец жив и все это время находился в Тульской области.

Рассмотрение дела отложено до 15 мая 2026 года: суд запросил дополнительные материалы для установления обстоятельств ошибки и подтверждения личности заявителя.