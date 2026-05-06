Спектакль тульского ТЮЗа «Казаки» вошел в число номинантов премии «Золотая маска»

Тульский областной театр юного зрителя стал участником престижного театрального фестиваля - его спектакль «Казаки» включен в лонг-лист XXXII цикла Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Произведение представлено во внеконкурсной номинации «Лучший спектакль для детей».

Из более чем 800 заявок, поданных от 83 регионов России, тульская постановка была признана одной из лучших и допущена к участию в фестивале.

16 мая спектакль покажут на сцене Московского драматического театра имени А.С. Пушкина.

Основой для постановки послужило одноименное произведение Льва Николаевича Толстого, в котором рассказывается о молодом дворянине Дмитрии Оленине, отправившемся на Кавказ в поисках смысла жизни. Там он сталкивается с новой культурой, бытом и системой ценностей, что становится для него испытанием и этапом взросления.