7 мая в Туле ограничат движение транспорта из-за репетиции парада Победы.

7 мая в Туле пройдёт репетиция парада, посвящённого 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим введут временные ограничения для автотранспорта.

С 00:00 до 22:00 на площади Ленина и на участке улицы Менделеевской от улицы Тургеневской до Крестовоздвиженской площади запретят остановку и стоянку всех видов транспортных средств. Кроме того, с 17:00 до 22:00 будет ограничено движение по этим же участкам.

Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в организации дорожного движения.