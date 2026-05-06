Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 мая 2026 10:19

7 мая в Туле ограничат движение транспорта из-за репетиции парада Победы

Автомобилистов просят учитывать данную информацию
Михаил КОРЕНЮГИН
7 мая в Туле ограничат движение транспорта из-за репетиции парада Победы.

7 мая в Туле ограничат движение транспорта из-за репетиции парада Победы.

Фото: Алексей ФОКИН.

7 мая в Туле пройдёт репетиция парада, посвящённого 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим введут временные ограничения для автотранспорта.

С 00:00 до 22:00 на площади Ленина и на участке улицы Менделеевской от улицы Тургеневской до Крестовоздвиженской площади запретят остановку и стоянку всех видов транспортных средств. Кроме того, с 17:00 до 22:00 будет ограничено движение по этим же участкам.

Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в организации дорожного движения.