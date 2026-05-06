6 мая 2026 9:57

Под Тулой потушили загоревшийся пассажирских автобус

Обошлось без пострадавших
Михаил КОРЕНЮГИН
Под Тулой потушили загоревшийся пассажирских автобус.

6 мая на подъезде к Туле загорелся пассажирский автобус. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, вызов поступил в 09:47, спасатели прибыли на 37-й километр трассы «Тула — Новомосковск».

К месту происшествия были направлены два расчета пожарных, всего задействовано шесть человек личного состава. Огонь удалось оперативно локализовать и потушить.

К счастью, никто не пострадал: в момент возгорания автобус не выполнял рейс по маршруту и находился без пассажиров.