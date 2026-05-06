Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт6 мая 2026 9:36

Туляки взяли серебро на первенстве России по флаг-болу

Один из спортсменов тульской сборной стал самым ценным игроком турнира
Анна КОНЕВА
Туляки взяли серебро на первенстве России по флаг-болу

Туляки взяли серебро на первенстве России по флаг-болу

Фото: Алексей ФОКИН.

В Вологде прошло первенство России по флаг-футболу. Соревнования проводились в трех возрастных категориях: U13, U16 и U20. Тульские спортсмены выступали среди девяти команд из Москвы, Самары, Вологды, Подольска, Королёва и Волгограда.

В первый день по итогам группового этапа в категории U13 тульская команда заняла первое место. Однако в финале представители Тульской области уступили соперникам из Подольска и стали серебряными призёрами турнира.

Кроме того, по результатам состязаний Алексей Скрыльков был удостоен личной награды — он признан самым ценным игроком первенства России.