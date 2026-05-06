НовостиСпорт6 мая 2026 9:13

Туляки завоевали золото первенства России по панкратиону

Спортсмены отобрались в состав национальной сборной
Анна КОНЕВА
Фото: Алексей ФОКИН.

В Йошкар-Оле завершилсиь первенство и финал детской лиги России по спортивной борьбе панкратион. В состязаниях приняли участие 1900 сильнейших спортсменов из 64 регионов страны.

По итогам трех соревновательных дней победителями первенства стали трое тульских спортсменов. Они вошли в состав сборной России.

Виктория Разносилина стала трехкратной победительницей первенства страны. Также золото завоевали Павел Вдовин и Александр Вдовин.

В детской лиге лучшим стал Владислав Горюнков. Бронзовые медали завоевали Федор Рябичев, Диана Филиппова и Артем Реуков.