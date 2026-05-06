Пассажир Lada Largus пострадала в тройном ДТП на улице Осташева в Туле Фото: материалы пресс-служб.

5 мая в 8:25 около дома №40 по улице Осташева в Туле произошла авария с участием трех автомобилей.

По сообщению региональной Госавтоинспекции, 61-летняя женщина за рулем Renault Sandero не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в Lada Largus, которой управляла 69-летняя женщина. От удара Lada продолжила движение и влетела в Volkswagen Polo, за рулем которого находился 49-летний мужчина.

В результате аварии травмы получила пассажир Lada Largus — 45-летняя женщина. После оказания медицинской помощи её отпустили.