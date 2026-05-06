В центре Тулы прошла первая репетиция парада Победы Фото: Алексей ФОКИН.

На площади Ленина в Туле состоялась первая репетиция парада в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие порядка тысячи человек. Среди них — военнослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, парадные расчёты 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й дивизии, рота почетного караула, рота военнослужащих в форме военных лет, курсанты Военного учебного центра имени Тульского рабочего полка. Также в репетиции участвовали сводный оркестр Тульского гарнизона, расчёт ветеранов боевых действий, представители МЧС, МВД, УФССП, УФСИН и театральных коллективов региона.

В год 81-й годовщины Победы и 85-летия обороны Тулы парадным расчетам присвоили имена героев Тульской оборонительной операции. Кроме того, по поручению губернатора Дмитрия Миляева участникам парада и тем, кто помогал в его подготовке, вручат памятную медаль «Участнику парада Победы в городе-герое Туле».

Зрителями парада станут более 1400 человек. В их числе ветераны Великой Отечественной войны, Герои России и герои труда, участники СВО, дети погибших бойцов, военные медики, представители казачества, ветеранских и поисковых организаций, а также гости из Горловки. Приглашены и представители населенных пунктов области, удостоенных званий «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести».

Для тульских бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, сформируют подарочные наборы. Также в зону СВО отправится гуманитарный конвой с волонтерами и представителями общественных организаций.