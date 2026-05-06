От Чекалина до ночной атаки: в тульской Крапивне открылась экспозиция об обороне города

В Музее русского и современного искусства в Крапивне начала работу экспозиция «Тула в сердце художника: 85 лет подвигу». В неё вошли 12 произведений из фондов Тульского областного краеведческого музея и Тульского музея изобразительных искусств. Среди авторов — Василий Баюскин, Феодосий Бочков и Надежда Ковтунова.

Феодосий Бочков лично бывал на местах сражений, общался с участниками событий и делал зарисовки с натуры, что позволило ему создать достоверные и эмоционально насыщенные графические серии об обороне Тулы. В экспозиции представлены его работы «Отступление немцев от Рогожинского поселка» и «Ночная атака немцев на Орловском шоссе», входящие в серию 1942 года.

Василий Баюскин изобразил молодых героев — Александра Чекалина и разведчицу Валентину Стишкову. Его портреты выполнены в духе социалистического реализма и также посвящены защитникам тульской земли.

Кроме того, на выставке можно увидеть портрет юного партизана Саши Чекалина кисти Надежды Ковтуновой.

