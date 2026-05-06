Девять пожаров и три ДТП ликвидировали в Тульской области за сутки

За минувший вторник, 5 мая, в Тульской области спасатели ликвидировали девять техногенных пожаров.

В Заокском районе в деревне Гибкино на улице Новый Арбат горел дачный дом. В Щекинском районе в деревне Горячкино загорелся частный жилой дом на двух хозяев. Еще один дом горел в тульском поселке Скуратово в СНТ «Лотос».

В Алексине на улице Металлистов тушили легковой автомобиль.

Наиболее серьезный пожар случился в поселке Октябрьский под Тулой: там полыхали два рядом стоящих частных жилых дома. На месте работали 19 спасателей и пять единиц техники.

В Ефремове горела хозяйственная постройка, в Ясногорском районе дачный домик, в Киреевском районе в Болохово производственный объект. А в Туле на улице Жореса потушили горящий частный дом на двух хозяев.

Во всех случаях пострадавших нет.

Кроме того, сотрудники МЧС привлекались ликвидировали три ДТП в Туле, Киреевском и Узловском районах.