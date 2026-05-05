В Новомосковске сотрудники полиции проверили 35 домов и составили 17 протоколов.

В Новомосковске сотрудники полиции провели профилактический рейд с целью предупреждения и выявления правонарушений. Основное внимание уделили обходу жилого сектора и проверке оперативной информации.

В ходе мероприятия было проверено 35 домовладений. Для установления личности и проверки на причастность к преступлениям в отдел полиции доставили 60 человек, в том числе 15 несовершеннолетних. Все они прошли обязательную сверку по базам МВД.

По результатам проверок составили 17 административных протоколов. Среди нарушений — переход дороги в неположенном месте, неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей, неповиновение сотрудникам полиции, управление автомобилем с техническими неисправностями и распространение через интернет материалов, призывающих к терроризму или экстремистской деятельности.

Также четверо граждан были замечены с признаками наркотического опьянения. Их направили в медицинское учреждение для освидетельствования.