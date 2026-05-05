6 мая в Туле без света останутся десятки домов Фото: Алексей ФОКИН.

В среду, 5 мая, в нескольких районах Тулы пройдут плановые отключения электроэнергии. Связано это с ремонтно-восстановительными работами на электросетях.

В этот день света временно не будет по следующим адресам:

- ул. 1я Озёрная/ ул. Тульского Рабочего полка; ул. Дм. Ульянова/Болдина; ул. Болдина 23а; ул. 1-я Озёрная, 1 к.1, 1 к.2, 1 к.3 (с 9:00 до 16:00);

- ул. Мира, 35, 60, 62; пр-т Ленина, 88, 90, 90-а; ул. Смидович, 1, 1-а (с 9:00 до 16:00);

- ул. 9 Мая, 24-38 (чётн.); ул. Белкина, 18-48 (чётн.) (с 9:30 до 15:00);

- ул. Ложевая, 1-26, 23-б; ул. Осташева, 70-96 (чётн.), 79-105 (нечётн.), 128; ул. Пробная, 41-77 (нечётн.), 48-98 (чётн.), 80-а, 50-а; ул. Пролетарская, ,28, 93-а, 97-а, 115-а, 93-117 (нечётн.); ул. Гармонная, 31, 33-а, 16, 20, 21, 25, 33, 22; ул. Замочная, 1 (с 8:30 до 16:30);

- ул. Л. Толстого 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.), 65-а, 65-а/1, 66/1, 69-а; ул. Буденного 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.), 27-а, 33/1, 34-а, 34/1, 50-а; пер. Лагерный 3-27 (нечётн.), 4-24 (чётн.), 13-а, 14/1; ул. Тимирязева 28-34 (чётн.), 31, 33 (с 9:00 до 17:00);

- ул. Пугачева, 1-19 (нечётн.), 1-а, 11-а; ул. Рогожинская, 3-19 (нечётн.), 4-14 (чётн.); ул. Буденного, 81, 83, 100; ул. Демьянова, 6; ул. Ершова, 11; ул. Рогожинская, 7 (с 9:00 до 17:00).