Следком проводит проверку инцидента с наездом электросамоката на девушку в Туле Фото: Алексей ФОКИН.

В ходе мониторинга соцсетей сотрудники следственного управления СК России по Тульской области обнаружили публикацию о происшествии на улице Калинина в Туле. Сообщалось, что молодой человек на электросамокате сбил местную жительницу, после чего скрылся с места происшествия.

Руководитель ведомства Владимир Усов поручил подчиненным организовать доследственную проверку. Следователь следственного отдела по Пролетарскому району проводит комплекс мероприятий, направленных на установление личности водителя электросамоката и всех обстоятельств произошедшего.