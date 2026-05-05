Прокуратура добилась возврата 21,4 млн рублей и расторжения контракта по ремонту больницы в Каменском районе. Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Тульской области осуществляет надзор за ходом капитального ремонта здания филиала №1 Ефремовской районной клинической больницы в селе Архангельское Каменского района.

Работы должны были быть завершены ещё к концу 2025 года в рамках региональной программы развития здравоохранения. Однако подрядная организация — ООО «СК-Альянс» — не выполнила обязательства по контракту, заключенному в январе 2025 года, и допустила срыв сроков. На момент остановки работ невыполненная часть аванса превысила 20 миллионов рублей.

После вмешательства прокуратуры заказчик в январе 2026 года принял решение об одностороннем расторжении контракта и направил в банк требование о возврате средств. Благодаря наличию банковской гарантии 21,4 миллиона рублей были возвращены в бюджет.

Кроме того, по постановлению Ефремовского межрайонного прокурора должностное лицо заказчика привлечено к административной ответственности за нарушение условий предоставления субсидии (часть 2 статьи 15.15.5 КоАП РФ).