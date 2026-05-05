Отопительный сезон в Туле завершится 6 мая Фото: Алексей ФОКИН.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов подписал постановление об окончании отопительного периода 2025-2026 годов в областной столице.

В связи с повышением среднесуточной температуры наружного воздуха было принято решение завершить сезон с 6 мая.

Как сообщила заместитель председателя правительства Тульской области Наталья Аникина, среднесуточная температура воздуха выше +8 градусов в регионе держится уже более трех суток. Согласно нормативам, отопительный период прекращают, когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится выше +8 градусов. Соответственно, по всей области после 6 мая приступят к отключению тепла.

Напомним, что в 2025 году отопительный сезон в Тульской области завершился 14 мая.