Ефремовца осудили за купленный в Интернете амфетамин Фото: Алексей ФОКИН.

Тульская транспортная прокуратура поддержала обвинение в Привокзальном районном суде. Мужчину признали виновным в незаконном приобретении и хранении психотропных веществ в значительном размере без цели сбыта.

В начале этого года, будучи в наркотическом опьянении, он через договорился онлайн о покупке амфетамина. Перевел деньги на счет неизвестных, получил координаты тайника-закладки и забрал сверток. Порошок спрятал в карман куртки и отправился на платформу №1 станции Тула-2.

Вел себя мужчина подозрительно — его шатало. Сотрудники транспортной полиции обратили на это внимание, доставили мужчину в дежурную часть и при досмотре нашли почти грамм амфетамина (0,94 г).

Суд назначил ефремовцу наказание в виде штрафа — 20 тысяч рублей. А его мобильный телефон, через который он заказывал наркотик, конфисковали в пользу государства как орудие преступления.