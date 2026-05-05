В Новомосковске устранили нарушения при обращении с животными.

В марте 2026 года Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провело дистанционный мониторинг соблюдения обязательных требований в отношении муниципального учреждения «Районное благоустройство» из Новомосковска.

В ходе наблюдения были выявлены нарушения ветеринарно-санитарных норм и правил обращения с животными. Организации выдали предписание об устранении недостатков.

В апреле 2026 года проведена повторная проверка исполнения этого предписания. Установлено, что МБУ «Районное благоустройство» полностью устранило все выявленные нарушения.