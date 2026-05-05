Ветерану труда из Тульской области восстановили положенную выплату благодаря приставам.

Жительница Дубенского района Тульской области, имеющая звание «Ветеран труда Тульской области», добилась назначения ежемесячной региональной социальной выплаты после обращения в суд и последующего вмешательства судебных приставов.

Изначально она подала заявление в управление социальной защиты, но получила отказ: чиновники посчитали, что поскольку женщина уже получает меры поддержки как «Ветеран труда Российской Федерации», дополнительная выплата не положена.

Однако суд установил, что наличие регионального звания дает право на отдельную ежемесячную выплату из областного бюджета независимо от федеральных льгот. Решением суда учреждение соцзащиты было обязано назначить пособие.

Исполнительные документы направили в отделения судебных приставов Одоевского, Дубенского и Арсеньевского районов. Пристав-исполнитель уведомил организацию-должника о необходимости исполнить решение в установленный законом срок и предупредил о применении мер принудительного взыскания в случае невыполнения обязательств.

В итоге организация полностью погасила задолженность по выплатам. Права гражданки восстановлены, а исполнительное производство завершено фактическим исполнением.