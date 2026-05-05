67-летняя тулячка перевела мошенникам 450 тысяч за «финансирование терроризма»

За прошедшие сутки сутки шесть жителей Тульской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве. Жертвами аферистов стали граждане в возрасте от 33 до 67 лет. Общая сумма похищенного превысила 840 тысяч рублей.

Одной из жертв стала 67-летняя пенсионерка из Тулы. Женщина рассказала, что злоумышленники связались с ней в одном из мессенджеров. Используя ложные предлоги и угрозы привлечения к уголовной ответственности за вымышленное финансирование террористической деятельности, они заставили тулячку перевести на их счета 450 тысяч рублей. После этого аферисты перестали выходить на связь. Лишь со временем пенсионерка поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.