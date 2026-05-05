Тульский стрелок дважды стал призером всероссийских соревнований в Красноярске Фото: Алексей ФОКИН.

В Красноярске прошли первый этап Кубка России по практической стрельбе, а также всероссийские соревнования по пневматическому пистолету и пневматическому карабину «Красноярский первомай». Медали оспаривали порядка 200 спортсменов из десяти регионов России: Красноярского края, Республики Бурятия, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Тюменской областей, Алтайского края, Москвы, Самарской и Тульской областей.

В рамках всероссийских соревнований туляк Елисей Лебедев завоевал две бронзовые медали — в личном зачете и в дуэльной стрельбе в категории юноши и девушки в серийном классе.