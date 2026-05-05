С хозяйки квартиры взыскали 165 тысяч рублей за залив помещения СТО в Узловой Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Узловский районный суд частично удовлетворил иск собственницы нежилого помещения к соседке сверху. Залив произошел вечером 25 августа прошлого года из квартиры, расположенной этажом выше. В помещении, которое используется под станцию техобслуживания автомобилей, пострадали натяжной потолок со светильниками, стены и пол.

Первоначальная оценка ущерба составила почти 179 тысяч рублей. Ответчица признала иск частично, посчитав сумму завышенной, и суд назначил строительно-техническую экспертизу. После ее проведения истец уточнил требования, снизив сумму ущерба до 111,6 тысячи рублей.

Суд взыскал с виновницы залива 111 655 рублей ущерба и судебные расходы. Общая сумма взыскания — 165 380 рублей. Решение пока не вступило в законную силу.