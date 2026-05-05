Водитель Kia выехал на встречку и получил штраф 7,5 тысячи рублей в Ясногорске Тульской области

Мировой судья в Ясногорске привлек к ответственности местного жителя. 27 марта он управлял автомобилем Kia QLE на улице Добрынина и при обгоне выехал на полосу встречного движения. В суде мужчина объяснил, что разметка была загрязнена, но при этом он видел, что выезжает на встречку, и все равно решил завершить маневр.

Суд признал его виновным в нарушении правил расположения на проезжей части и назначил штраф в размере 7 500 рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.