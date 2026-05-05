НовостиОбщество5 мая 2026 8:31

За неделю туляки перевели мошенникам более 11 миллионов рублей

Одна из жертв лишилась 110 тысяч рублей
Анна КОНЕВА
Фото: Алексей ФОКИН.

С 21 по 28 апреля от действий мошенников пострадали 22 жителя Тульской области. Общая сумма похищенных у них средств превысила 11 миллионов рублей.

Мошенники активно использовали телефонную связь и популярные мессенджеры, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, Банка России, Росфинмониторинга и даже Следственного комитета. Жертвам сообщали о подозрительных операциях по счетам, о мошеннических действиях и убеждали перевести деньги на «безопасные счета» или передать наличные «инкассаторам».

Кроме того, злоумышленники орудовали на сайтах объявлений. В Туле мужчина решил купить фаркоп для автомобиля, нашел подходящее предложение и переписался с «продавцом». Тот настоял на полной предоплате. В итоге туляк перевел более 110 тысяч рублей на банковский счет, получил поддельный трек-номер для отслеживания посылки, но товар так и не пришел, а связь с продавцом оборвалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.